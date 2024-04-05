Группа «ЯМОРЕ» рассказала о сотрудничестве с голливудским актером Джонни Деппом

Группа «ЯМОРЕ» рассказала о сотрудничестве с актером Джонни Деппом. Музыканты дали интервью сайту Звук Медиа.

В 2023 году стало известно о сотрудничестве группы «ЯМОРЕ» с голливудским актером. Сообщалось, что Джонни приедет в ноябре в Россию для записи совместного трека.

По словам музыкантов, многие обвинили их в пиаре на имени актера и усомнились в их сотрудничестве. Группа «ЯМОРЕ» заявила, что им льстит сложившаяся ситуация. Как выяснилось, совместная работа «ведется по сей день». Кроме того, артисты находятся на связи и даже поздравляют друг друга с праздниками.

«На гитаре, которую Джонни отправил нам в Москву, мы до сих пор играем на каждой репетиции практически и при создании новых композиций. Сейчас мы на связи, но, правда, очень редко», — рассказали музыканты.

Группа «ЯМОРЕ» отметила, что не может разглашать детали сотрудничества. При этом артисты заявили, что Депп еще не раз приедет в Россию.

«Мы не можем разглашать многие вещи. Это было сделано, чтобы обезопасить Джонни от журналистов», — резюмировали музыканты.

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