Франшиза «Пираты Карибского моря» будет перезапущена без Деппа и Робби

Продюсер франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер сообщил, что культовую серию фильмов ждет перезапуск. Об этом пишет портал ComicBook.

По словам кинематографиста, в настоящий момент трудно назвать точные сроки начала работы над проектом, поскольку многое будет зависеть от артистов. В качестве примера Брукхаймер привел Тома Круза, без которого невозможно было бы снять боевик «Топ Ган: Мэверик», который заработал в прокате более 1 млрд долларов.

Продюсер также намекнул, что планирует перезапустить франшизу «Пиратов» без известных актеров вроде Джонни Деппа и Марго Робби.

«В „Топ Гане“ есть актер — легендарный и гениальный. Не могу сказать, сколько у него фильмов до „Топ Гана“. Но „Пиратов Карибского моря“ мы полностью перезапускаем и там все проще, потому что отсутствует необходимость ждать определенных артистов», — поделился Брукхаймер.

Напомним, премьера пятого и на текущий момент последнего фильма франшизы состоялась в 2017 году. Исполнители главных ролей франшизы Кира Найтли и Орландо Блум, которые отсутствовали в четвертой киноленте серии, ненадолго появились в финале пятой картины.

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