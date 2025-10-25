Группа «Тату» впервые за 15 лет выступила с большим концертом в Москве

Группа «Тату» выступила с концертом в Москве впервые за 15 лет. Подробности приводит РЕН ТВ..

После долгих лет раздельных выступлений и слухов о разногласиях Лена Катина и Юлия Волкова вновь вышли на сцену вместе. Группа впервые с 2011 года дала большой концерт в Москве, собрав своих преданных поклонников.

Шоу началось с легендарного хита «Я сошла с ума» на английском языке. Для Лены Катиной это выступление стало настоящим испытанием: всего за две недели до концерта ей сняли гипс после перелома ноги. Однако артистка стойко выдержала все репетиции и само выступление.

Во время концерта певицы трогательно обнялись, вызвав бурю аплодисментов и крики восторга из зала. Поклонники не отпускали дуэт и в финале: на бис Катина и Волкова вновь исполнили «Я сошла с ума».

За кулисами Лена встретилась с телеведущим Дмитрием Борисовым, который подарил певице роскошный букет роз. Катина познакомила его со своим старшим сыном. Поддержать артистку пришёл и ее муж Дмитрий Спиридонов.

Лена отметила, что фанаты не переставали писать ей и Юлии даже после распада группы в 2011 году. Этим летом певицы решили, что настало время объединиться вновь.

«Мы решили, что, наверное, можно попробовать вернуться к истокам и сделать что-то совместное», — рассказала певица.

