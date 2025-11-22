Группу «Тату» раскритиковали из-за встречи с Канье Уэстом в Токио. Об этом стало известно из соцсетей.

Солистки группы «Тату» Лена Катина и Юлия Волкова выступили на вечеринке дизайнера Гоши Рубчинского в Токио. Девушки опубликовали в соцсетях ролик, на котором они позируют рядом с американским рэпером Канье Уэстом. Известно, что он давно дружит с российским дизайнером.

«Говорили, наши 2000-е были безумными. Вы бы видели наши 2020-е. Неожиданные встречи в Токио», — подписали ролик певицы.

Однако неожиданно Катина и Волкова нарвались на хейт среди англоязычных подписчиков: «Только не с Канье Уэстом», «Мужчина, который считает, что имеет право указывать женщине, что ей можно делать», «Не проводите свое время с этим парнем, пожалуйста», «Он сторонник нацистов».

