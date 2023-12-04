Группа t.A.T.u. закрыла доступ подписчикам к сообществу ВКонтакте и удалила песни, об этом сообщает Ura.ru.

Журналисты обратили внимание, что 4 декабря стена официального сообщества группы t.A.T.u. ВКонтакте стала недоступна. С нее удалили все записи, включая видеоклипы и песни. При этом, если песни коллектива искать в соцсети отдельно, все альбомы группы доступны для прослушивания.

В СМИ предположили, что таким образом группа отреагировала на недавнее решение суда, который признал «Международное общественное движение ЛГБТ»* экстремистским.

Отметим, что официальная страница одной из солисток группы Лены Катиной ВКонтакте по-прежнему доступна.

Ранее мы писали о том, что полиция начала проверку матери Лены Катиной, нашедшей ружье покойного свекра. Правоохранителям предстоит выяснить историю происхождения находки.

*30 ноября 2023 года Верховный суд объявил «международное общественное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено) экстремистской организацией.