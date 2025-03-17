Группа «Пикник» усилила меры безопасности на шоу после теракта в «Крокусе»

Раскрыты изменения в правилах безопасности на концертах группы «Пикник» спустя год после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующую информацию публикует издание «Абзац».

17 марта «Пикник» планирует дать концерт в Омске. В начале апреля у коллектива намечены выступления в Санкт-Петербурге и Москве.

Представители площадок рассказали журналистам, что с их стороны не потребовалось каких-либо дополнительных мер – выступления группы пройдут в обычном режиме. При этом непосредственные организаторы могли усилить сопровождение команды по требованию музыкантов.

Журналисты «Абзаца» также ознакомились с райдером артистов, в котором указано, что промоутер должен нанять профессиональную службу безопасности, которая обеспечит полную сохранность не только солистов группы, но и их имущества.

Помимо этого, в документе есть пункт об обеспечении отсутствия посторонних лиц в служебных помещениях. Также музыканты требуют, чтобы охрана относилась к их фанатам максимально бережно. Особым пунктом в райдере обозначен инструктаж директора «Пикника» с начальником службы безопасности перед шоу.

Вдобавок выяснилось, что «Пикник» никогда не выступает на частных мероприятиях. Поклонники могут услышать любимые песни только на сольных концертах.

Напомним, 22 марта 2024 года в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар группы «Пикник» после трагедии в «Крокусе».