Группа «Пикник» объявила дату нового концерта в Москве после теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник» объявила новую дату концерта в Москве. Напомним, что последнее их выступление в столице было сорвано, так как в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Теперь музыканты намерены перенести шоу на начало июня.

В Telegram-канале артисты рассказали, что все-таки собираются собрать фанатов в Москве после вооруженного нападения террористов 22 марта. Новой площадкой была выбрана Live Arena. Концерт пройдет 1 июня. Попасть на него можно будет по билетам, которые были куплены на выступление в марте.

«Никто и ничто не сможет сломать культуру, терапия музыкой — это то, что сейчас необходимо всем нам», - сообщили музыканты.

Напомним, что 22 марта террористы ворвались в здание «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник». Они открыли огонь по людям и расстреляли тех, кто был на входе и в очереди в зал. После этого они проникли к зрителям, которые на тот момент уже заняли свои места. Сначала они без разбора убивали всех, а затем подожгли сидения и скрылись. Пожар охватил большую территорию, из-за чего его тушили несколько часов. Всего в результате теракта погибло более 140 человек.

К слову, спустя несколько дней после трагедии группа «Пикник» решила провести концерт в Санкт-Петербурге. Все вырученные деньги с него были направлены в фонд помощи пострадавшим.

Ранее директор группы «Пикник» рассказал, чего музыканты лишились из-за теракта.