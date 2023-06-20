Лидер «Несчастного случая» Алексей Кортнев извинился перед полицейским за «непристойный жест»

Зимой 2023 года Алексей Кортнев попал в неприятную ситуацию. Тогда по техническим причинам был отменен его концерт в Новосибирске. Произошедшее раздосадовало лидера «Несчастного случая», вот почему в порыве гнева он показал неприличный жест находящемуся рядом полицейскому. Спустя время музыкант вышел на связь и прокомментировал сложившуюся ситуацию.

В личном блоге Алексей опубликовал видео, на котором он принес публичные извинения сотруднику правоохранительных органов. Мужчина признался, что в тот момент не сумел совладать с эмоциями, вот почему возник конфликт.

«Я продемонстрировал непристойный жест в адрес сотрудника полиции, который находился при исполнении, чем его оскорбил. Я сожалею о произошедшем», — заявил артист.

Алексей добавил: недавно между ним и полицейским состоялся диалог, во время которого он также извинился за свое поведение.

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