Группа «Мумий Тролль» отказалась выступать в России

Известная рок-группа «Мумий Тролль» больше не намерена выступать в России. Об этом пишет издание «Абзац».

Журналисты смогли узнать у нескольких агентств по организации мероприятий, что представители коллектива отвечают категоричным отказом на все предложения о частных выступлениях.

Примечательно, что еще в начале 2025 года, когда у лидера «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко сгорел дом в Лос-Анджелесе, он активно соглашался на предложения о работе. Тогда коллектив требовал за шоу 8,5 млн рублей, из которых половину забирал фронтмен.

Все расходы по перелету, передвижениям в городе, питанию и проживанию организатор был обязан взять на себя. Вдобавок артисты требовали суточные в размере 100 евро.

На площадке звезды предпочитали «заправляться» пивом. Особым пунктом в их райдере выступал запрет на фото охранников и сотрудников с участниками «Мумий Тролля».

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар музыканта Дениса Майданова.