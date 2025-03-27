Продюсер Дворцов сообщил, что Денис Майданов получает 2,5 млн рублей за концерт

Певца Дениса Майданова многие знают по хитам «ВДВ», «Пролетая над нами», «Будем жить, старина» и другим. Несмотря на то, что он довольно редко выходит в свет и появляется в заголовках прессы, артист в свои 49 лет продолжает бурную концертную деятельность. А гонорары исполнителя за выступления порталу «Страсти» раскрыл музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

По мнению Дворцова, Майданов является настоящим патриотом. Именно поэтому его самого и его песни любят люди. Хорошая репутация у артиста и в звездных кругах. Продюсер отметил, что никогда не слышал ничего плохого о Денисе от коллег и организаторов мероприятий.

«Дениса Майданова я могу назвать настоящим патриотом своей страны, настоящим народным артистом, потому что его люди очень любят, у него огромное количество поклонниц, поклонников. Он настоящий мужик, не скандалист, а действительно порядочный и человечный», - поделился Сергей.

Однако корпоративов у Майданова немного. Сам он делился, что не любит формат выступлений, когда люди сидят за столами. Таким мероприятиям он предпочитает большие концерты.

Впрочем, как подчеркнул Дворцов, это не мешает певцу получать заказы. На востребованность Дениса Майданова, по его словам, никак не повлияла специальная военная операция.

«Что касается гонораров — у него в районе 2-2,5 млн рублей за концерт. На корпоративы его тоже приглашают», - рассказал продюсер.

Напомним, что Денис Майданов публично критиковал коллег, которые уехали из России. Он заявлял, что они лишились Родины и любви своего народа.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл заработки рэперши Инстасамки.