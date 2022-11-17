Группа Little Big готова спеть для российской компании за 6 миллионов рублей

Участники группы Little Big покинули Россию после начала СВО на территории Украины в связи с несогласием с политикой государства. В социальных сетях Прусикин и Таюрская не раз высказывали свою позицию по поводу происходящих в мире событий и осуждали тех, кто не разделяет их мнение. Однако, как оказалось, переубедить музыкантов довольно просто. Достаточно перевести на их счета кругленькую сумму денег.

Уехав из России, группа потеряла отечественную аудиторию, поэтому певцы наметили курс на США и Европу. Но там, несмотря на ошеломительный успех трека для Евровидения, их не ждали с распростертыми объятиями. Прусикину и Таюрской стали отказывать в сотрудничестве.

Один из таких моментов произошел совсем недавно. Фронтмен группы заявил об отмене концерта в Казахстане, а затем то же самое произошло и в Польше.

Илья и Софья недоумевают – почему за границей для них нет работы? Постоянные отказы Запада заставили музыкантов пересмотреть свои убеждения и внести некоторые коррективы. Конечно, не бесплатно.

В Сети появился обновленный райдер артистов, в котором указано, что Little Big выступят перед российской компанией за 6,5 миллионов рублей. Правда, не в России, а в Армении, Ереване. И, конечно, должны быть соблюдены все условия. В них входят перелет бизнес-классом, номер «люкс» в отеле, автомобиль марки «Maybach» с «молчаливым водителем», а также определенные продукты питания.

Напомним, что ранее в социальных сетях распространилась фотография группы Little Big с Аллой Пугачевой. Илья Прусикин отнесся неоднозначно к встрече с Примадонной и в своем блоге обматерил снимок с ней.