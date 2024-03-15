Группа «Город 312» сменила солистку из-за болезни певицы Аи

Группа «Город 312» назвала имя новой солистки. Ею стала 20-летняя участница шоу «Голос» Диана Макарова. Вокалистка заменила певицу Аю (Светлану Назаренко), так как она находится на больничном и пока не может выступать в составе коллектива.

О проблемах Светланы со связками из-за перенесенного коронавируса было известно давно. Она не могла записывать новые песни и работать на концертах, поэтому музыканты были вынуждены находиться в творческом отпуске. Однако он подошел к концу раньше выздоровления Аи. Дело в том, что на съемках одного из выпусков проекта Первого канала участники группы заприметили одну из исполнительниц – Диану Макарову. Они пообщались и предложили ей место в коллективе. Назаренко тоже одобрила ее кандидатуру.

Несмотря на то, что для того, чтобы стать солисткой, Диане пришлось объединять и учебу, и работу, и участие в «Голосе», она все равно согласилась и не пожалела. Она призналась, что с детства слушала и пела песни «Города 312». Также она подчеркнула, что ей очень помогала сама Светлана.

«Она направила меня на правильный путь, ввела во все детали мироустройства группы, и, надеюсь, пока она не вернется, она будет все время рядом», - цитирует слова Дианы StarHit.

Ая успокоила фанатов, что это лишь временная необходимость, чтобы коллектив продолжал свою работу. Она попросила принять новую солистку и не пытаться проводить сравнения двух певиц. Светлана также поблагодарила Диану за то, что та отозвалась на предложение и помогла группе вновь заниматься творчеством. Первый сингл с новой солисткой называется «Радость».

«Ребята должны работать, и мне кажется неправильным, чтобы все сидели и ждали, пока я восстановлюсь. Им тоже это нелегко дается, но мы вместе. Как только я пойму, что восстановилась, мы обязательно сделаем заявление», - отметила Ая.

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