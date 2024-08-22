Группа «Фабрика» пришла на мероприятие без Ирины Тоневой, а с другой девушкой

Группа «Фабрика» появилась на премьере фильма без солистки Ирины Тоневой, но с другой девушкой. Участницы коллектива объяснили, куда пропала певица, и что происходит с их составом в беседе с mk.ru.

В столице прошел показ фильма о непростых 90-х и первой подростковой любви. Звезды шоу-бизнеса побывали на красной дорожке, там же журналисты заметили участниц группы «Фабрика». Но они были без Ирины Тоневой, которая, по мнению фанатов, является лицом коллектива. Рядом с Валерией Девятовой и Екатериной Москалевой позировала другая девушка – с пышной кудрявой прической.

Оказалось, что с «Фабрикантками» позировала солистка группы «Soprano Турецкого» Тамара Мадебадзе. Тогда у журналистов возник вопрос, куда пропала Ирина Тонева. Они предположили, что состав коллектива претерпел изменения.

«У нас все хорошо с составом. Ира Тонева просто еще в отпуске пару дней, а мы уже вернулись. Здесь сейчас две группы, а не одна: "Фабрика" и "Soprano Турецкого". Мы дружим коллективами. Всё отлично!» – заявила Валерия.

Девушки рассказали и о своем отдыхе, но Валерия отметила, что подробностей разглашать не будет. Она лишь произнесла: «О Боже, если я это расскажу... Не знаю, можно ли это рассказывать».

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