«Я обычная шпана»: звезда «Зверобоя» признался, что боялся сесть в тюрьму

Актер Олег Васильков признался, что боялся сесть в тюрьму. Он рассказал о своей карьере и ответил на вопрос о ролях бандитов в интервью WomanHit.ru.

Мужчина снимался в таких фильмах, как: «Сто дней до приказа», «Конвой», «Бесы», «Битва за Севастополь», «Бомж», «Дополнительный урок», «Крапленый», «Хиромант», «Зверобой», драма «В потоке трех стихий». Но самую первую роль он сыграл, когда у него еще не было актерского образования. Это не помешало Олегу произвести впечатление на зрителей.

Его коллега Федор Лавров признавался, что Василькову подходят «блатные» роли. Он отмечал стиль артиста, его мимику, пластику и выразительную речь. Звезда прокомментировал высказывание.

«Ну, как вам сказать, в той среде, в которой я вырос, это очень сильно допускалось. Но не то, что я стремился сесть в тюрьму. Нет, я как раз ее очень сильно боялся. Но тем не менее, я обычная шпана. А если говорить художественно, то это очень яркие образы, в которых сочетается просто сразу все», – поделился Васильков.

При этом мужчина отметил, что не имеет к этому никакого отношения. Кроме того, он отметил самого Федора Лаврова, которого назвал потрясающим артистом и «очень тонким актерским механизмом».

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