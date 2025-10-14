Группа «Динамит» распалась в разгар шоу «Суперстар!» из-за конфликта участников

За кулисами шоу «ВИА Суперстар!» произошел конфликт между участниками группы «Динамит» Ильей Зудиным и Ильей Дуровым. Артисты воссоединились ради телепроекта, однако не смогли найти общий язык.

По словам Зудина, его пути с Дуровым разошлись из-за чрезмерных требований, которые он обозначил спустя несколько месяцев совместной работы.

«В сентябре Илья поставил условия его дальнейшего пребывания в группе, которые я со своей командой не смог удовлетворить. Ввиду этого мной было принято непростое решение: отказаться от совместной работы с Дуровым», - приводит StarHit слова Зудина.

Так как все права на песни принадлежат ему, фамилию Дурова просто убрали с афиш. В новых концертах группы он принимать участие не будет.

«У нас есть контракт с „ВИА Суперстар!“, мы естественно его выполним в полной мере», - заверил Зудин.

Он также добавил, что шоу записывалось летом, поэтому зрители увидят выпуски с полным составом «Динамита». Кроме того, они вместе успели выступить в программе «Квартирник у Маргулиса» на НТВ.

