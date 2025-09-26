«Время Натальи Ветлицкой ушло»: Сергей Соседов о возможном возвращении певицы

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил сайту «Страсти», почему звезда 90-х Наталья Ветлицкая потерпела фиаско и не смогла второй раз покорить российский шоу-бизнес в 2020 году.

Исполнительница хита «Посмотри в глаза» не выходила на сцену с 2006 года. Она уехала в Испанию и сменила профессию. Однако в конце 2019 года Наталья громко объявила о своем возвращении на российскую сцену. Ее поддержал Дмитрий Маликов и пригласил выступить на своем концерте.

В 2020 году Ветлицкая анонсировала большое сольное шоу в Москве и Санкт-Петербурге, однако из-за пандемии коронавируса мероприятия пришлось отменить. О Ветлицкой вскоре все забыли.

По мнению Сергея Соседова, причиной неудачной попытки возвращения на сцену стала потеря актуальности творчества певицы.

«К сожалению, время Натальи Ветлицкой ушло. Ее творчество было хорошо для своего времени - для 90-х годов», - сказал критик.

При этом он признал, что исполнительница хита «Лунный кот» могла бы отлично вписаться в телепроекты, где участвуют популярные в 80-х – 90-х артисты.

«Для шоу «Суперстар!» она очень бы подошла, но я сомневаюсь, что она захочет в нем участвовать. Или запросит совершенно безумный гонорар. Так я думаю», - заключил Сергей Соседов.

