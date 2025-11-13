Группа «Би-2» за границей собирает полупустые залы и имеет низкие доходы

Группа «Би-2» после отъезда из России продолжает давать концерты, но собирает полупустые залы. Их доход тоже сильно сократился. Об этом сообщает «Абзац».

Музыканты дают концерты в Европе и США, но выступают в основном перед немногочисленными поклонниками. Залы, рассчитанные на тысячу человек, часто заполнены меньше чем наполовину.

Из-за этого доходы группы оказались невысокими: за все турне они получат чуть больше 4 миллионов рублей. Самый денежный концерт ждет их в новогоднюю ночь в Майами, но и там ожидают всего около 150 гостей.

При этом артисты, как сообщается, не экономят на собственном комфорте: они требуют от организаторов билеты бизнес-класса, дорогие автомобили и определенные напитки и еду.

В ближайшее время они выступят в 11 городах. Их также часто видят выступающими на улицах.

Напомним, что в России лидер «Би-2» объявлен иностранным агентом, а саму группу обвиняли в поддержке ВСУ.

Ранее мы писали о том, что солист «Би-2» пригрозил застрелить хомяка, если люди не купят билеты на его концерт.