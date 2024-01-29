«Советую не драться»: сидевшая в тайской тюрьме Настя Рыбка обратилась к группе «Би-2»
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Блогер Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич) посоветовала группе «Би-2» не драться в тайской тюрьме, а также не кричать, что они звезды. В противном случае музыкантов могут побить или добавить им срок.
Своими советами Рыбка поделилась в разговоре с НСН.
«Там у тебя нет прав… Советую не драться, ждать депорта», - поделилась Рыбка.
По ее словам, при нормальном поведении отношение в тайской тюрьме соответствующее.
«Понторезов могут побить и срок добавить», - отметила блогер.
Также она рассказала, что в тюрьме стараются не выделываться, иначе это повлияет на срок. При этом в иммиграционной тюрьме, сообщила Рыбка, сидеть хуже, чем в обычной. При наличии денег «там волне нормально».
«Ну мыться придется на унитазе из ведра, да. Спят на полу, одеяла грязные», - поделилась блогер.
Ранее группу «Би-2» задержали в Таиланде. Участникам коллектива выписали штраф, а также запретили въезд на пять лет. Музыканты ждут депортации.