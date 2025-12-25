Группа «Би-2» вынуждена продавать билеты со скидками в продуктовых магазинах. Об этом сообщает «Абзац».

Продажи билетов на грядущие концерты группы «Би-2», судя по всему, идут плохо. Поэтому музыканты придумывают различные промо-акции для привлечения покупателей.

Так, живущий в Израиле драматург Игорь Левитас рассказал, что видел акцию, связанную с билетами на концерт «Би-2» в местном продуктовом магазине.

«Внутри я увидел рекламу концерта группы „Би-2“, причем на иврите. Плакат прямо посреди магазина с призывом сходить на выступление и припиской: кто купит товары на определенную сумму — получит скидку на концерт», — заявил он.

По словам Левитаса, эта акция действовала около трех месяцев назад.

Ранее мы писали о том, что билеты на «Рождество с Лепсом» продают более чем за 1 миллион рублей.