Билеты на «Рождество с Лепсом» продают более чем за 1 миллион рублей

Стоимость билетов на декабрьский концерт певца Григория Лепса достигает 1,148 миллиона рублей. Именно столько придется заплатить желающим разместиться в премиум-боксе на 41 гостя.

Как пишет РИА Новости, в продаже можно найти предложение и подешевле. Так, поклонникам Лепса предлагается приобрести набор билетов на 40 человек за 320 тысяч рублей.

Кроме того, попасть на «Рождество с Лепсом» можно за 8,5 тысячи рублей, но придется довольствоваться местом на боковой трибуне. Отмечается, что это самые дешевые билеты.

Также в продаже есть билеты на трибуны стоимостью от 9,5 до 16 тысяч рублей.

Ранее 63-летний Григорий Лепс заявил, что не может жениться на своей 19-летней возлюбленной Авроре Кибе, так как ему не хватает на торжество порядка 300 миллионов рублей.