Группа 5sta Family выпустит песню, купленную у Мари Краймбрери 7 лет назад

Популярная группа 5sta Family объявила о скором выходе нового трека. Как признались участники коллектива, они долго думали, чем удивить поклонников, и стали искать хит в накопившихся за годы демках. Среди всего музыкального материала им удалось отыскать песню с интересной историей. Дело в том, что около сети лет назад они купили ее у Мари Краймбрери.

Сейчас вокалистка является одной из самых известных и востребованных в России, но так было не всегда. Еще в 2016 году Мари писала композиции и продавала их звездам отечественной эстрады. Так состоялась сделка между ней и 5sta Family. Музыканты тогда еще не знали, что в скором времени Краймбрери станет суперпопулярной певицей.

Как признавалась сама артистка, продажа именно этого трека группе сыграла в ее жизни ключевую роль. «Открыла ноутбук и написала песню, которую на следующий день прям продала за 2 тысячи долларов. Это песня для популярной группы 5sta Family, которая почему-то до сих пор ее не выпустила. И я не понимаю почему. Но спасибо вам большое, вы меня спасли», - делилась Мари в интервью Алене Жигаловой.

Теперь же, как отметил Валерий Ефремов, время этого трека, наконец, пришло. Они его переслушали и поняли, что из него может получиться действительно хит. Сейчас коллектив уже записал демо с голосом солистки Лои. Правда, как призналась певица, в ее исполнении песня звучит абсолютно иначе, так как у них слишком большая разница в тембрах с Краймбрери. Но тем не менее все складывается удачно.

«Настало его время, как нам кажется! И мы приступили к работе над песней», – рассказал Валерий в прямом эфире Русского Радио.

Рабочее название композиции «Один шанс». Презентация назначена на конец апреля.

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