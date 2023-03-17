«Груди нет»: жена Дмитрия Тарасова Костенко опозорилась на Мальдивах
«Груди нет»: жену футболиста Тарасова Костенко раскритиковали из-за изменений в фигуре.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Футболист Дмитрий Тарасов отправился на роскошный отдых со своей большой семьей. Его жена Анастасия Костенко с радостью делится подробностями путешествия, показывает фото и рассказывает об отеле. Звезды в очередной раз выбрали Мальдивы. На этом райском курорте они любят купаться, загорать и устраивать фотосессии. Супруга спортсмена продемонстрировала фигуру, которую высмеяли в Сети.
Несмотря на то, что Костенко сильно похудела после третьих родов, ее фигура все равно вызвала много вопросов у подписчиков. Так, многие заметили, что девушка в купальнике смотрится слишком худой. У нее неожиданно быстро пропали пышные формы, которые были до этого. В платьях с вырезом у Анастасии была намного больше грудь. Некоторые считают, что она ретушировала свои снимки и прибавляла несуществующие объемы.
«Сиси Костенко — странный предмет. Без фотошопа их будто и нет», «Груди нет», – пишут в комментариях.
Возлюбленная футболиста не комментирует гневные комментарии в свою сторону. Она продолжает наслаждаться путешествием. Девушка поспешила успокоить тех, кто считает, что пара переживает кризис в браке. Костенко поделилась, что они с Дмитрием сняли отдельный домик на воде, где бывают только вдвоем. А детей и бабушек родители поселили на просторной вилле.
В прошлом году звездная семья тоже отдыхала на Мальдивах. Тогда Анастасию критиковали за лишний вес. В тот раз девушка не успела похудеть, поэтому подверглась жесткой критике. Поклонники модели советуют ей не обращать внимание на негативные комментарии и не идти на поводу у злопыхателей.
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