«Груди нет»: жена Дмитрия Тарасова Костенко опозорилась на Мальдивах

Футболист Дмитрий Тарасов отправился на роскошный отдых со своей большой семьей. Его жена Анастасия Костенко с радостью делится подробностями путешествия, показывает фото и рассказывает об отеле. Звезды в очередной раз выбрали Мальдивы. На этом райском курорте они любят купаться, загорать и устраивать фотосессии. Супруга спортсмена продемонстрировала фигуру, которую высмеяли в Сети.

Несмотря на то, что Костенко сильно похудела после третьих родов, ее фигура все равно вызвала много вопросов у подписчиков. Так, многие заметили, что девушка в купальнике смотрится слишком худой. У нее неожиданно быстро пропали пышные формы, которые были до этого. В платьях с вырезом у Анастасии была намного больше грудь. Некоторые считают, что она ретушировала свои снимки и прибавляла несуществующие объемы.

«Сиси Костенко — странный предмет. Без фотошопа их будто и нет», «Груди нет», – пишут в комментариях.