Грудь зря делала: женатый Дибров признался в любви женщине постарше

Телеведущий Дмитрий Дибров много лет находится в браке с моделью Полиной, которая моложе него на 30 лет. Мужчины завидуют звезде, но он уверяет, что в его жизни есть женщина, в которую он давно влюблен. Интересно, что она – его ровесница и коллега.

Знаменитость рассказал, что ему всегда нравилась звезда «Жестокого романса» Лариса Гузеева. 63-летний Дибров публично признался ей в чувствах, когда встретился за кулисами Первого канала. Он рассказал, что всегда носил с собой паспорт, чтобы пойти с актрисой в ЗАГС!

«В Ростове ходил, у меня паспорт всегда наготове был. А ну-ка когда-нибудь Гузеева скажет: «Я вас люблю молодой человек, пойдемте в ЗАГС». Но она этого не говорила никогда. А теперь, зачем я буду таскать паспорт? Вон Гузеева, у нее все в порядке», – поделился Дмитрий.

Гузеева была приятно удивлена высказыванию коллеги. Она призналась, что он всегда останется в ее сердце. Женщина также отметила, что Дмитрий – очень интересный мужчина с интеллектом.

«Мне бы его мозги, я бы ни с кем не здоровалась», – рассмеялась Лариса.

Поклонники считают, что из звезд получилась бы прекрасная пара. Но сейчас Дибров женат на красавице Полине. А Гузеева счастлива в браке с ресторатором Игорем Бухаровым.

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