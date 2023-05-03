Александра Цекало поздравляют с пополнением

Знаменитый телеведущий и шоумен Александр Цекало вот уже несколько лет находится в счастливом браке со своей супругой Дариной Эрвин.

Парочка переехала в Америку и с тех пор всё меньше и меньше попадает в поле зрения журналистов.

По большому счёту, ни от Цекало, ни от Эрвин новостей в информационное поле в последнее время не поступает.

Однако, супруга Александра регулярно добавляет посты в свой личный микроблог. Несколько дней назад новое фото, выложенное ей в сеть стало поводом для переполоха среди аудитории её подписчиков.

Всё дело в округлившихся формах и подозрительно счастливым виде.

Фолловеры заподозрили звёздную чету в беременности и бросились поздравлять знаменитую пару с пополнением в семье.

К большому разочарованию поклонников, женщина отреагировала на ажиотаж карикатурой, демонстрирующий, как сильно ей надоели разговоры про детей.