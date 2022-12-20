Грудь все-таки есть: Бузова в голом платье показала, что не нуждается в пластике
Фото: Соцсети Ольги Бузовой
Поющая телеведущая Ольга Бузова признается, что декабрь выдался для нее очень жарким месяцем. У артистки множество съемок, выступлений и выходов на красные дорожки. Буквально несколько часов назад она собралась на модную премию. Девушка рассказала в соцсетях, что у нее будет яркий акцент в наряде. И звезда не обманула. Она вышла на публику в очень откровенном платье.
Исполнительница появилась на дорожке премии телеканала Fashion TV в кожаном платье с рукавами и опасным вырезом, который обнажил нижнюю половину ее груди. На ноге красавицы тоже был крупный разрез. Она дополнила образ массивным чокером люксового бренда, сумочкой необычной формы и сережками. Фотографы сразу окружили поп-диву.
Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!»
Пользователи Сети обсудили внешний вид знаменитости. Некоторые написали, что Ольга выбрала образ БДСМ-госпожи, которая собирается наказать всех неугодных. А другие сошлись во мнении, что это платье похоже на месть всем бывшим кавалерам. Возможно, на дорожке будет экс-бойфренд теледивы Давид Манукян, который недавно играл в любовь с актрисой Агатой Муцениеце.
Мужская половина поклонников Ольги оценила ее аккуратную грудь. Раньше звезду критиковали за слишком маленький бюст, но она с помощью своего наряда показала, что может похвастаться упругой формой и не нуждается в пластических операциях.
Ранее мы писали о том, как Бузова с торчащими сосками чуть не оконфузилась на сцене.