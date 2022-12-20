Грудь все-таки есть: Бузова в голом платье показала, что не нуждается в пластике

Поющая телеведущая Ольга Бузова признается, что декабрь выдался для нее очень жарким месяцем. У артистки множество съемок, выступлений и выходов на красные дорожки. Буквально несколько часов назад она собралась на модную премию. Девушка рассказала в соцсетях, что у нее будет яркий акцент в наряде. И звезда не обманула. Она вышла на публику в очень откровенном платье.

Исполнительница появилась на дорожке премии телеканала Fashion TV в кожаном платье с рукавами и опасным вырезом, который обнажил нижнюю половину ее груди. На ноге красавицы тоже был крупный разрез. Она дополнила образ массивным чокером люксового бренда, сумочкой необычной формы и сережками. Фотографы сразу окружили поп-диву.