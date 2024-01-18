Дмитрий Тарасов поссорился с беременной женой Анастасией Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о ссоре с женой, моделью Анастасией Костенко. Супруги ждут появления на свет четвертого малыша и не могут выбрать для него имя.

Как пояснил на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) Дмитрий Тарасов, он хочет одно прозвище для малыша, а его супруга — другое.

Футболист в шутку отметил, что им придется решать этот вопрос во время игры «Камень, ножницы, бумага».

Костенко и Тарасов воспитывают сына Алексея и дочерей Милану и Еву. В сентябре 2023 года модель призналась, что станет матерью в четвертый раз.

Напомним, на данный момент модель находится на 35 неделе беременности, но она уверена: малыш появится на свет раньше срока. Анастасия рассказывала, что у нее уже начались тренировочные схватки.