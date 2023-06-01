«Грудь похожа на подушки»: известный мужчина публично подставил Наташу Королеву в ее юбилей

На днях Наташе Королевой исполнилось 50 лет. В честь этого события многие звезды отечественного шоу-бизнеса публично обратились к ней в медийном пространстве и поздравили ее с юбилеем. Не стал исключением и Владимир Винокур. Однако многим пользователям Сети его обращение не пришлось по душе.

В личном блоге юморист выложил архивные снимки с певицей. Подписчики посчитали: подобным действием Винокур опозорил именинницу. Дело в том, что на кадрах все внимание к себе привлекает пышный бюст Королевой.

«Зачем было именно сегодня это выкладывать? На подушки грудь похожа, того и гляди, Винокур пристроится. В день рождения можно было и скромнее контент опубликовать», — высказались пользователи Сети.

Однако сам мужчина не стал реагировать на критику. Вместо этого он заявил, что поздравляет исполнительницу хита «Желтые тюльпаны» с «совершеннолетием».

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