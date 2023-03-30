Грудь и ноги черные: новое фото Татьяны Булановой вызвало ужас

Певица Татьяна Буланова выбрала платье для съемок в проекте, которое успело не понравиться многих пользователям Сети. Черные узоры на нем больше напоминали пятна.

Они присутствовали на ногах и в зоне декольте. Поклонники подчеркнули, что Булановой не шел ни темный цвет, ни фасон.

Возможно, артистка стала жертвой стилиста. Не исключено, что звезда банально не предусмотрела, как будет выглядеть в таком наряде на камерах.

Сама певица при этом осталась довольна образом.

Недавно Буланова заявила о финансовых проблемах молодого жениха, за которого планирует выйти замуж этим летом. Ухажер увлекся ресторанным бизнесом, но пока дело не приносит желаемой прибыли.

Певица считает, что такие трудности преодолимы. Пара уже три года вместе, и артистка уверена в избраннике.