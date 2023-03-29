«Он не опускает руки»: Татьяна Буланова заявила о финансовых проблемах молодого жениха

Татьяна Буланова стала главным ньюсмейкером 2022 года. Тогда артистка сообщила о предстоящей свадьбе с Валерием Рудневым. Спортсмен младше певицы на 19 лет, однако это не мешает их любви. По словам знаменитости, в своем возрасте Валерий уже проявляет себя как настоящий мужчина. В новом интервью для издания «Teleprogramma» Буланова откровенно заявила, что проблемы в их отношениях все-таки есть. Об этом певица поспешила рассказать.

Как выяснилось, Руднев сейчас находится только в начале карьерного пути. Недавно он увлекся ресторанным бизнесом, который пока еще не приносит желаемую прибыль. Вот почему Татьяна пожаловалась на финансовые трудности.

«Мне нравится, что он не опускает руки. Мы уже вместе три года. У нас были финансовые сложности, но они преодолимы», — высказалась знаменитость.

При этом Буланова поспешила добавить: она уверенна в своем избраннике и знает, что он преодолеет все невзгоды.

Ранее 54-летняя артистка не стала отрицать факт возможного пополнения в семье. По словам Булановой, они с Валерием активно обсуждают их будущего ребенка. Однако недавно по Сети распространился слух, что Татьяна уже находится в интересном положении. В беседе с журналистами певица поспешила внести ясность в ситуацию.

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