«Грубый рубец»: Алла Пугачева могла стать жертвой неудачной пластики

Хирург Балакеримова заявила, что у Пугачевой после пластики появился рубец. Об этом сообщает mk.ru.

Алла Пугачева накануне посетила вместе с мужем фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Журналисты тут же обратили внимание на внешний вид певицы. Лицо Примадонны, считает пластический хирург Зухра Балакеримова, пережило неудачную операцию.

«После проведенной операции у нее образовался довольно грубый рубец. Это говорит о том, что хирургическое вмешательство, мягко говоря, было сделано некачественно. Видно, что у Аллы Борисовны максимально иссекли лишнюю кожу под подбородком и подтянули нижнюю треть лица», — заявила она.

Кроме того, у Пугачевой заметны заломы в области брылей, рассказала хирург. По словам Балакеримовой, вокруг губ певицы имеются многочисленные морщины, которых быть не должно.

«Это тоже говорит о том, что оперативное вмешательство было выполнено некачественно», — добавила она.

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