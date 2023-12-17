Грозит выворот века: что будет с лицом Аллы Пугачевой после многочисленных операций

На новой фотографии Аллы Пугачевой, размещенной в соцсетях, поклонники увидели на лице Примадонны последствия пластической операции. Врачи считают, что, если 74-летняя певица не остановится с преображениями, дальше будет только хуже.

В начале лета Пугачева сделала подтяжку лица. При этом медсестра клиники, в которой оперировалась Примадонна объяснила: артистка тяжело перенесла хирургическое вмешательство. Она регулярно звонила врачу и жаловалась на самочувствие.

На снимках Примадонны видно, что в области щек у певицы появились горизонтальные линии, а под глазами — сильная отечность. Хирург Мадина Байрамукова уверяет, что это — последствия неудачных пластических операций.

Специалист утверждает: делать подобные операции в возрасте Аллы Борисовны не стоит. Кожа после 70 лет уже не такая упругая и плохо сокращается. Тем более, что это не первое вмешательство во внешность певицы.

«После пластической операции возникает такой рецидив — появляются линия натяжения, которые мы видим у Аллы. Я не исключаю, что линии на щеках — это шрамы и от операции, с помощью которой поднимают уголки губ», — цитирует хирурга mk.ru.

Отечность в области глаз говорит о рецидиве после блефаропластики. Если Примадонна не остановится, ее могут ждать неприятные последствия. Когда операцию делают с иссечением кожного лоскута, образуется рубец, но кожа там очень нежная и убрать его до конца, как правило, не получается.

«В случае формирования достаточно грубого рубца при многих повторных операциях можно получить такое осложнение, как выворот века. Именно поэтому хирурги часто отказывают в проведении таких операций. Потому что риск может перевесить пользу от процедуры», — заключила эксперт.

По вывороту века певица пока не наблюдается. Чтобы компенсировать лишний кожный лоскут, ей, скорее всего, сделали филлинг в эту зону, поэтому и образовалась отечность.

Ранее хореограф Мигель вспомнил, как плакал из-за жестокости певицы Аллы Пугачевой.