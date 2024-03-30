Грозит инфаркт миокарда: звезду «Ворониных» Анну Фроловцеву увезли на «скорой» в стационар

Врачи выявили мерцательную аритмию у актрисы Анны Фроловцевой, исполнившей роль Галины Ивановны в сериале «Воронины». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

75-летняя заслуженная артистка РФ обратилась за помощью к врачам из-за боли в сердце, которая отдавала в лопатку и в руку. Фроловцева также пожаловалась на высокое давление и учащенное сердцебиение, которое беспокоило ее в ночное время.

Из-за плохого самочувствия артистку отвезли на скорой помощи в стационар. Там ей стабилизировали сердечный ритм. Врачи поставили диагноз «мерцательная аритмия». Фроловцевой предстоит пройти комиссию, на которой обсудят подходящие для нее методы лечения. Подобный диагноз может грозить ей инфарктом миокарда.

Анна Фроловцева снималась в известных советских фильмах: она исполнила эпизодические роли в картинах «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Интердевочка» и других. Наибольшую популярность актриса обрела после участия в сериале «Воронины», где сыграла маму главного героя.

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