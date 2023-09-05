Грозит до 5 лет колонии: Алексея Панина* могут депортировать в Россию за пьяный дебош

Актер Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ) рискует в скором времени оказаться на родине, где против него возбуждено уголовное дело. Все дело в том, что звезда фильма «Жмурки» устроил дебош в Таллине и попал в полицию. За подобные правонарушения в Эстонии предусмотрена депортация, передает Telegram-канал Mash.

Артист, находясь в Таллине, поздно ночью пытался пьяным попасть в отель, который, как потом выяснилось, оказался простым домом. По всей видимости, Панин* перепутал здания и стал ломиться в чужое жилье. По словам очевидцев, актер возмущался, стучался в двери, а после начал разбивать посуду. В итоге эстонцы устали от выходок туриста и вызвали полицию. Через некоторое время приехали стражи порядка и задержали россиянина.

Сначала актера отвезли в участок, оттуда — в вытрезвитель. При этом Панин* был достаточно развязен и с правоохранителями. По дороге он пытался заполучить от них сигареты.

Административное преступление, которое совершил россиянин, является серьезным по местным меркам. Поэтому актера в скором времени могут депортировать из Эстонии на родину.

В таком случае ему предстоит предстать перед законом в России, но уже по другому делу. В начале мая текущего года артист стал фигурантом уголовного дела о теракте на Крымском мосту. За публичные призывы к совершению террористических актов и их поддержку Панину* грозит до 5 лет лишения свободы. По этой же причине артист объявлен в розыск на территории РФ.

Ранее журналист Отар Кушанашвили высказался об уехавшем из России актере. Шоумен предрек Панину* горький итог. По его мнению, звезда фильма «Жмурки» близок к смерти, как никогда.

*признан иноагентом на территории РФ