Грозит до 25 лет колонии: прокуратура утвердила обвинение для Рамили Искандер по делу о наркотиках

В прокуратуре утвердили обвинение против актрисы Рамили Искандер, которая была задержана с партией наркотиков. В скором времени ее дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, передает Telegram-канал Baza.

По данным следствия, девушка договорилась со знакомыми о создании магазина, торгующего наркотиками, а после занялась вопросом их транспортировки. В конце-концов о незаконной деятельности артистки стало известно стражам порядка. Они наведались по адресу места проживания Искандер и нашли там запрещенные вещества.

Вместе с Рамилей правоохранители задержали двух ее подельников. За организацию наркобизнеса актрисе Российского академического молодежного театра грозит до 25 лет колонии.

Ранее сообщалось, что актера из «Ранеток» и «Папиных дочек» Юрия Яковлева отпустили из полиции под обязательство о явке. Его задерживали по подозрению в приобретении наркотиков.