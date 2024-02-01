«Грозился уволить»: Ортман рассказала о непростом характере Лазарева

Ортман рассказала, что Лазарев грозился уволить экспертов «Ну-ка, все вместе!». Об этом сообщает aif.ru.

Ирина Ортман принимает участие в новом сезоне шоу «Ну-ка, все вместе!». На этот раз сотня экспертов будет оценивать хоры и музыкальные коллективы. По словам певицы, сама она не считает себя строгим членом жюри.

«Хотя и мне приходится иногда оправдываться за свой выбор. Участники все очень сильные, а мы уже избалованы высоким уровнем исполнителей и часто ориентируемся на то, екнет что-то внутри или нет. И если ты оказываешься в числе шести не нажавших кнопку, то приходится объяснять свое решение», — призналась она.

При этом Ортман рассказала, что некоторых ее коллег по шоу уволили — произошло ли это после жалоб лидера «сотни» Сергея Лазарева или нет, она не знает.

«Помню, грозился кого-то даже уволить со „стены“ за необъективную и неконструктивную критику. Может крикнуть: „Все! Уволен!“ У нас, кстати, действительно увольняли экспертов…» — рассказала певица.

Ранее мы писали о том, что Ирина Ортман раскрыла причины распада группы «Тутси».