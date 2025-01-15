Громко сморкался на весь вагон: Лера Кудрявцева пожаловалась на пассажира поезда

Ведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на мужчину, который ехал с ней в поезде из Петербурга до Москвы. По словам знаменитости, он громко сморкался всю поездку.

Подробностями Кудрявцева поделилась в своем Telegram-канале.

«Всю поездку мужик громко сморкается. Ну прям на весь вагон. Я только задремлю и от ужаса подскакиваю… Ну просто постоянно», - писала ведущая.

Она отметила, что другой пассажир храпел на весь вагон. Однако храп не так раздражал Кудрявцеву – она отметила, что это происходит бесконтрольно.

«Ну ты выйди сморкаться в туалет или, если в платок, то аккуратно. Не громко, чтоб вылетело все из носа радиусом в километр», - возмущалась ведущая в соцсетях.

Она предполагала, что таким образом вел себя иностранец. Лера снимала его на видео и публиковала фото, которое затем удалила. Оказалось, что она ошиблась. Некоторые свои комментарии ведущая тоже убрала из канала.

Ранее пластический хирург Юлия Оконская предположила, что Кудрявцева не стареет благодаря косметологии. Эксперт уверена, что ведущая не прибегала к пластике.