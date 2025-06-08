«Громко нужно покаяться»: лидер «Агаты Кристи» публично обратился к уехавшим из РФ артистам

Основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов посетил премию «МУЗ-ТВ 2025. Легенда» и публично обратился к сбежавшим из России артистам. Он призвал их покаяться, чтобы вернуться в родную страну.

«Мы люди щедрые, добрые и милостивые, мы примем всех. Но другое дело, если человек очень громко говорит, то ему столь же громко нужно покаяться, сказать какие-то вещи, почему он хочет вернуться», — выразил свое мнение Самойлов в беседе с NEWS.ru.

Музыкант также заверил, что через много лет станет понятно, кто из уехавших стоит того, чтобы о нем помнили.

«Если кто-то из них стоит того, чтобы остаться в памяти у людей, то они останутся, и останутся частью русской словесности», - отметил музыкант, добавив, что для этого уехавшим артистам сначала надо перестать «унижать русский народ».

Ранее фестиваль «Литература и кино» в Гатчине отказался от премьерного показа фильма режиссера Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» с Иваном Ургантом в главной роли. Против картины выступили общественники из движения «Зов народа». Они отметили, что деятелям, занимающим антироссийскую позицию, нет места на телевидении и в прокате.