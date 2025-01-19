«Громкие и недовольные»: Айза раскритиковала российских туристов на Бали

Айза-Лилуна Ай раскритиковала российских туристов на Бали. Об этом стало известно из соцсетей.

Бывшая возлюбленная рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай разозлилась на российских туристов, которые оставляют негативные отзывы об отдыхе на Бали. По словам Айзы, она наткнулась на недовольный пост одного из блогеров, который раскритиковал частые болезни туристов и вечные стройки.

«На Бали всего 1% русских туристов! Это почти ничего по сравнению со всем миром. Но мы такие громкие и такие недовольные, что нас слышно отовсюду. Европейцы, австралийцы и многие другие едят в местных забегаловках за пару долларов, ездят на простых байках и не выёживаются, как и многие приезжие из СНГ», — написала она.

Стройки на острове Айза объяснила тем, что Индонезия входит в топ быстрорастущих экономик мира.

Ранее мы писали о том, что Айза Лилуна-Ай сделала неожиданное заявление об Ивлеевой.