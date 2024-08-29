Громкая история: экс-возлюбленная Пьехи высказалась о расставании с артистом

В прошлом году Стас Пьеха расстался с девушкой Ниной Здорик, с которой встречался на протяжении года. 23-летняя актриса накануне вышла в свет и рассказала, что в ее личной жизни произошло много изменений.

Это лето стало для Нины судьбоносным. Она намекнула, что обрела счастье в личной жизни. Правда, пока девушка не раскрывает какие-либо подробности.

«Много изменений произошло, в том числе, в личной жизни. Каких именно — говорить не буду, но, думаю, рано или поздно это все, конечно, будет раскрываться и публиковаться в соцсетях», — цитирует Здорик mk.ru.

Нина призналась, что собиралась прийти на мероприятие с другом — актером Марком Богатыревым. Как оказалось, они из одного города, росли вместе и служили в одном театре. Экс-возлюбленная Пьехи признается, что, если звезда «Кухни» появился вместе с ней, все сразу же подумали, что они встречаются.

Звезда фильма «Гардемарины 1787» вспомнила, как сразу же после расставания со Стасом пришла на премьеру с однокурсником. С ним девушку не связывали романтические отношения, но в прессе посчитали иначе. Теперь Здорик старается аккуратнее выходить в свет.

Нина добавила, что не общается со Стасом — это решение экс-возлюбленные приняли обоюдно.

Ранее мы писали о том, сколько зарабатывает Стас Пьеха за выступление на частной вечеринке. Подробнее читайте здесь.