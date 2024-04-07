Громадный торт в виде телевизора: Владимир Познер пышно отметил 90-летие в Стамбуле

Журналист Владимир Познер 1 апреля отпраздновал свое 90-летие. Он уверял журналистов, что не собирается устраивать пышное торжество. Тем не менее в Сеть утекли кадры с вечеринки, которую организовал телеведущий в Стамбуле. При этом мероприятие было далеко не таким скромным, передает WomanHit.ru.

Праздник проходил в одном из живописных мест Стамбула. Кто был приглашен на торжество, пока неизвестно. На кадрах, которые утекли в Сеть, видно арендованный звездой зал с большой сценой. На ней стоял рояль.

Познер пришел на свой же праздник в черном костюме с бабочкой. К юбилею известного российского журналиста был изготовлен громадный торт в виде телевизора с надписью Pozner on air. Гости долго аплодировали виновнику торжества, пока на произведении кондитерского искусства горели свечи.

Ранее стилист Александр Васильев напомнил, что Познер владеет тремя паспортами. По его словам, журналист всегда находился между Россией, Францией и США.