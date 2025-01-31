«Гришке изменяет»: 18-летняя возлюбленная Лепса выложила снимки с неизвестным мужчиной
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18-летняя возлюбленная Лепса предстала в объятиях двойника Джонни Деппа. Об этом стало известно из соцсетей.
Аврора Киба, которая встречается с певцом Григорием Лепсом, выложила на своей странице фотосессию. На нескольких кадрах девушку обнимает неизвестный молодой человек. Сама Киба шутит, что сфотографировалась с Джонни Деппом, однако на кадрах лишь двойник голливудского актера.
«На свидании с Джонни Деппом», — подписала серию фото она.
Подписчики не оценили юмор Кибы и решили напомнить ей о верности возлюбленному: «Алло, Григорий, Аврора балуется!», «Дедушка заругает», «Гришке изменяет», «Лепса ей мало, уже второй дед ей нужен».
Напомним, Аврора Киба и Григорий Лепс заявили о романтических отношениях в июле 2024 года.
Ранее мы писали о том, что 18-летняя возлюбленная Лепса устала от обвинений в свой адрес.