«Гришке изменяет»: 18-летняя возлюбленная Лепса выложила снимки с неизвестным мужчиной

18-летняя возлюбленная Лепса предстала в объятиях двойника Джонни Деппа. Об этом стало известно из соцсетей.

Аврора Киба, которая встречается с певцом Григорием Лепсом, выложила на своей странице фотосессию. На нескольких кадрах девушку обнимает неизвестный молодой человек. Сама Киба шутит, что сфотографировалась с Джонни Деппом, однако на кадрах лишь двойник голливудского актера.

«На свидании с Джонни Деппом», — подписала серию фото она.

Подписчики не оценили юмор Кибы и решили напомнить ей о верности возлюбленному: «Алло, Григорий, Аврора балуется!», «Дедушка заругает», «Гришке изменяет», «Лепса ей мало, уже второй дед ей нужен».

Напомним, Аврора Киба и Григорий Лепс заявили о романтических отношениях в июле 2024 года.

Ранее мы писали о том, что 18-летняя возлюбленная Лепса устала от обвинений в свой адрес.