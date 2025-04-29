«Гриша, верни долги»: на концерте Кадышевой появились плакаты, посвященные ее сыну

Обманутые сыном Кадышевой девушки пришли с плакатами на концерт его матери. Об этом сообщает шоу «Малахов».

Накануне в Сети разгорелся скандал - сразу несколько девушек обвинили сына Надежды Кадышевой в краже у них денег. Якобы, Георгий Костюк брал у них в долг миллионы и не возвращал. При этом мужчина рассказывал, что он сын известной артистки и на него можно положиться.

В итоге на один из концертов, где сейчас вместе со звездной матерью выступает Георгий пришли несколько девушек с плакатами, на которых было написано «Гриша, верни долги!», «Где деньги?», «Хватит врать!».

Неизвестно, заметил ли сын Кадышевой обращения в свой адрес. Сама певица не спешит комментировать сложившуюся ситуацию.

Ранее мы писали о том, что Пригожин заявил, что сын подрывает репутацию Кадышевой.