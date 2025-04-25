«Ему должно быть стыдно»: Пригожин заявил, что сын подрывает репутацию Кадышевой

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о скандалах вокруг семьи певицы Надежды Кадышевой. По его мнению, сын артистки подрывает ее репутацию.

Григорий Костюк — единственный сын Кадышевой и в последнее время он подкидывает ей проблем. Бывшая жена мужчины рассказала о его долгах, мошенничестве и отсутствии общения с ребенком. При этом сам звездный наследник это никак не комментирует и продолжает выступать на концертах вместе с матерью.

Иосиф Пригожин в разговоре с журналистами не стал защищать Григория. Напротив, он пристыдил его и отметил, что дети известных родителей не должны жить только за счет славы отца или матери.

«Любые подобные вещи, конечно, влияют на репутацию. Как ни крути. Он же с ней на сцену выходит, зрители смотрят и на нее, и на него. Ему должно быть стыдно. Если взрослый ребенок разоряет своих родителей, ты ничтожество, а не человек», - заявил продюсер Ura.ru.

Напомним, что, по словам экс-супруги Григория, он бросил ее одну в Дубае во время беременности без денег. Он уехал под предлогом, что нужно достать деньги, и так и не вернулся.

Ранее стал известен гонорар Надежды Кадышевой.