Гримерку Александра Градского разобрали через год после смерти. Это болезненно видеть

Новое руководство театра «Градский Холл» упразднило гримерную комнату музыканта Александра Градского через год после его смерти. На месте комнаты сделали чулан.

Об этом сообщил певец Сергей Волчков. По его словам, то, что сейчас сделали из гримерной на первом этаже театра, «болезненно видеть».

Волчков вспомнил, что когда-то там стояли «диванчик, стульчик, пепельница» Градского. Раньше у помещения «была своя атмосфера». «Сейчас ее нет», - грустно сообщил певец.

Это не единственное изменение в театре. Новое руководство наводит свои порядки: расширена сцена, убраны несколько рядов для зрителей. Волчков рассказал, что Градский, наоборот, «боролся за каждого зрителя» и сцена была сделана меньше.

Ранее сообщалось о странном посетителе могилы музыканта в годовщину смерти. Мужчина оказался похож на Градского формой лица, кудрявыми волосами.