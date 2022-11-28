Загадочный двойник явился к могиле Александра Градского

Мистические события, связанные с кончиной знаменитого певца, продолжаются.

Поклонники Александра Градского помнят колоссальную силу его энергетического воздействия на аудиторию.

Остановка сердца музыканта повлекла за собой ряд мистических явлений.

Так, вдова Градского, Марина Коташенко рассказала журналистам о том, что в день смерти Александра 26 ноября 2021 года, в его квартире остановились часы.

Еще одни часы в этот же день замерли в театре «Градский Холл», который музыкант возглавлял с момента его существования.

А в годовщину смерти Градского возле его могилы был замечен странный посетитель.

Судя по сделанному фото, молодой человек в очках как две капли воды похож на усопшего.

Та же форма лица, такие же кудрявые волосы…

По словам очевидцев, двойник опустился возле могилы на одно колено и некоторое время стоял молча, с зажженной поминальной свечой в руках.