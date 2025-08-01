Григория Лепса и Аврору Кибу сняли целующимися на Рублевке по дороге в ресторан

Певца Григория Лепса и его молодую избранницу Аврору Кибу сняли целующимися. Соответствующие кадры привел Telegram-канал «НеМалахов».

В публикации говорится, что они шли по Рублевке, направляясь в ресторан. Голос за кадром говорит: «Видно-видно. Целуются».

Возлюбленные держатся за руки, а Лепс потянулся к Авроре поцеловать ее и приобнял за талию. Оба были в джинсах. Киба надела светлую футболку, певец набросил пиджак.

В комментариях пишут, что Киба отстраняется от Лепса, и с ее стороны нет ни любви, ни страсти.

«Она от него отстраняется. Или мне показалось?», «Фу, со старым целоваться», «Бедная девочка.. Прям физически ощущаю, как ей (противно) дискомфортно. Это же даже по её позе, фигуре, реакции на него видно», «Позволяет внучка себя чмокать», - отмечают пользователи Сети.

Некоторые вспомнили об отношениях Полины и Дмитрия Дибровых. «Ох, дед Гриша. История Диброва и его жены ничему не научила», - обращаются интернет-пользователи.

Ранее Киба рассказала, что певец ее балует, но у них раздельный бюджет. Аврора планирует жить за счет артиста, когда они поженятся.