19-летняя Аврора Киба заявила, что будет жить за счет Лепса только после свадьбы

19-летняя Аврора Киба посетила премьеру сериала «Три сестры» в Москве и заявила, что у нее раздельный бюджет с 62-летним женихом Григорием Лепсом. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

Аврора заверила, что слухи о банкротстве ее отца распустила блогер и телеведущая Виктория Боня, которая много лет назад была знакома с ее матерью.

«Когда моя мама вышла замуж, мой папа запретил ей общаться с Викторией Боней. Поэтому, наверное, она обиделась», - сказала девушка.

Она подчеркнула, что никаких долгов у ее семьи никогда не было. Кроме того, Аврора с улыбкой отметила, что подсчитавшие богатства ее матери журналисты забыли указать еще два дома.

«Мы очень часто смеемся, что теперь не Аврора Киба с Лепсом из-за денег, а Лепс с Авророй Кибой из-за денег», - рассмеялась невеста исполнителя хита «Я поднимаю руки».

При этом девушка заверила, что возлюбленный балует ее дорогими подарками.

«Я не живу за счет как бы…он меня балует, но у нас раздельный бюджет. Вот когда он будет моим мужем, тогда только я смогу жить за его счет», - заключила Аврора.