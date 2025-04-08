Григорий Верник рассказал, почему не хотел сниматься вместе с отцом Игорем Верником

Сын Игоря Верника, актер Григорий Верник объяснил, почему долгое время отказывался сниматься вместе со звездным отцом. Его слова приводит aif.ru.

Недавно Верник-младший снялся в музыкальном драмеди «ВИА Васильки», где исполнил роль Валентина Бестужева в молодости. При этом самому Игорю Вернику на проекте досталась роль того же персонажа, но уже в зрелости. Примечательно, что «ВИА Васильки» стал первым совместным проектом для Верников.

До сериала «ВИА Васильки» 25-летний Григорий отказывался от предложений кинопродюсеров и режиссеров сниматься в одной картине с отцом, предпочитая реализовывать себя в кино самостоятельно.

«Я отказывался от совместных работ, потому что мне не хотелось, чтобы меня ассоциировали с папой и считали только лишь „сыном Игоря Верника“», — поделился Верник-младший.

Напомним, Григорий родился в браке Игоря Верника с журналисткой Марией Казаковой. Артист развелся с матерью сына в 2009 году. В 2010-м Мария вновь вышла замуж и во второй раз стала матерью.

Ранее Игорь Верник признался, что в детстве мечтал стать поваром.