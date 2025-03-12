Певец Лепс хочет поселить 19-летнюю Аврору по соседству с бывшей женой

Певец Григорий Лепс и его молодая возлюбленная готовятся к свадьбе. Артист почти в каждом интервью упоминает избранницу, но поклонников интересует – где будут жить молодожены. Kp.ru со ссылкой на знакомых артиста сообщает, что он поселит молодую жену в доме за 200 млн рублей. Рядом находится такой же дом, куда приезжает его экс-супруга с детьми.

Не так давно певец признался, что скрепит союз летом в 2025 года. Но венчания хочет больше.

«Роспись – это от лукавого. Сначала, думаю, будет венчание. Можно обвенчаться в любом святом месте. Да хоть в Даниловском монастыре. Я все-таки человек верующий, для меня венчание важнее муниципальной росписи. Пригласим самых близких», – делился Григорий.

На вопрос о том, где они будут жить – певец отвечает шуткой. Но друзья музыканта в беседе с журналистами рассказали, что он не собирается покупать новый дом или квартиру.

Дело в том, что в предыдущем браке – с танцовщицей Анной Шаплыковой, Лепс построил два особняка в тайском стиле. Риелторы оценивают стоимость проекта в 400-500 млн рублей. Это зеркально похожие дома, которые располагаются в метре друг от друга.

После развода Лепс оставил бывшей и детям квартиру в Москве и загородный трехэтажный дом в элитном поселке на Новой Риге.

«Расставшись с женой, Гриша почти год жил в точно таком же доме-двойнике, в своей музыкальной студии. Ранее это было помещение его продюсерского центра, но потом, когда Лепс распустил своих молодых подопечных, дом использовался как студия. Там и столовая, и большое помещение для хранения огромной коллекции икон Лепса, и несколько гостевых спален», – рассказали друзья звезды.

После переезда экс-жены в Италию, певец начал жить в опустевшем доме. А вот после свадьбы он планирует привезти Аврору в загородный офис, который хочет перестроить для семьи. Рядом стоит дом, куда иногда приезжает его бывшая жена с детьми.

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