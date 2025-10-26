Григорий Лепс высказался о своих шоу после скандала во Владивостоке и отравления

Певец Григорий Лепс впервые вышел на связь после сообщений о госпитализации с отравлением и скандального концерта во Владивостоке, в ходе которого артист появился на сцене в неадекватном состоянии — курил, матерился, а часть песен за него пел зал.

Гастрольный тур оказавшегося под капельницами исполнителя хита «Рюмка водки» был под угрозой срыва, однако Лепс в личном блоге заверил, что все запланированные ранее концерты состоятся по графику.

«Ближайшие концерты в Казани и Самаре состоятся, как и планировалось: 28 октября и 30 октября. До встречи!» — сообщил 63-летний Лепс.

При этом он не стал опровергать слухи о госпитализации и проигнорировал завирусившийся в Сети видеоролик с концерта во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что зрителей возмутило поведение артиста на концерте, а некоторые решили, что он был пьян. Отмечалось, что еще до окончания шоу зал был наполовину пуст.